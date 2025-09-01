عربي

مصر تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة بشأن غزة

صورة من غزة
رام الله - دنيا الوطن
دانت مصر، الاثنين، توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ونددت بعدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة من جانب القاهرة والدوحة لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان أن القاهرة "تدين استمرار توسع العدوان العسكري الاسرائيلي في غزة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي الإنساني، بما يتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية في وضع حد للحرب علي قطاع غزة، وللتصعيد الناتج عنها بالمنطقة".

وأكد بيان الخارجية، أن "عدم تجاوب إسرائيل حتى الآن مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعكس غياب كامل للإرادة الاسرائيلية في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام، ووجود نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على الأبرياء في قطاع غزة، وهو ما يهدد بمضاعفة العواقب الكارثية الوخيمة على الوضع الإنساني في غزة، ولا سيما في ظل سياسات التجويع والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في القطاع".

وشددت مصر وفق البيان "على رفضها القاطع لهذا النهج الإسرائيلي العدواني، المتسبب في تأزم الوضع في المنطقة ووضعها على مسار تصادمي ينذر بالمزيد من التصعيد والصراع، نتيجة تجاهل إسرائيل الجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد ووقف الحرب على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتراجع عن مسار السلام المرتكز على حل الدولتين والمدعوم إقليميا ودوليا".

