شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة

نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
أكد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أنه لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

واعتبر أبو ردينة، محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية.

وشدد على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى "تقوّيض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين، الذي يجمع عليه العالم وعقد من أجله مؤمنو نيويورك للسلام الذي أكد عزل إسرائيل وإجراءاتها الإحادية".

ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي لاتخاذ "خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وجدد التأكيد أن لا سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.

أردوغان: لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف فظائع إسرائيل بغزة

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة

رابطة علماء دوليين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

استشهاد مدير أقدم نادي رياضي بغزة بقصف إسرائيلي لمنتظري مساعدات

أول تعليق من (حماس) على الخطة الأميركية المتداولة بشأن غزة

القوى الوطنية والإسلامية تبحث التطورات السياسية وتؤكد استمرار مواجهة حرب الإبادة

46 ألف طفل من لاجئي فلسطين يلتحقون بمدارس أونروا في الضفة

رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للعام 2024

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

