استشهاد مدير أقدم نادي رياضي بغزة بقصف إسرائيلي لمنتظري مساعدات

رام الله - دنيا الوطنأعلن نادي غزة الرياضي، استشهاد مديره العام لؤي استيتة بقصف إسرائيلي استهدف منتظري مساعدات شمالي القطاع.وقال النادي الذي يعتبر الأقدم بالقطاع، في بيان مساء الأحد: "استشهاد مدير عام نادي غزة الرياضي لؤي استيتة".وكانت وسائل إعلام محلية فلسطينية قالت مساء الأحد، إن استيتة (46 عاماً) استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في منطقة "زيكيم"، شمالي القطاع.وشغل استيتة منصب المدير الإداري لنادي غزة الرياضي، منذ 2015، وكان نجماً سابقاً في كرة اليد.والثلاثاء، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إن "الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بعد فقدها 774 شهيدا جراء الحرب الإسرائيلية (الإبادة بغزة)".وأضاف: "من بين هؤلاء، 355 من لاعبي كرة القدم، و277 من الاتحادات الرياضية، و142 شهيدا من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقودا".وتابع الرجوب: "كما بلغ عدد شهداء الإعلام الرياضي 15 شهيدا".وأوضح أن "288 منشأة رياضية في الضفة الغربية (المحتلة) وقطاع غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي (جراء القصف الإسرائيلي)".وقتل الرياضيين الفلسطينيين يأتي في سياق إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.