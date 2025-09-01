شؤون فلسطينية

أول تعليق من (حماس) على الخطة الأميركية المتداولة بشأن غزة

نازحون في غزة
رام الله - دنيا الوطن
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطة الأميركية المتداولة والتي تهدف إلى سيطرة واشنطن على قطاع غزة وإخلائه من سكانه، وتحويله إلى منطقة اقتصادية وسياحية، بحسب ما كشفته صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية.

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موجّهاً كلامه للإدارة الأميركية، تعليقاً على الخطة التي تمّ تداولها عبر وسائل الإعلام: "انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني بالعامية"، مضيفا "غزة ليست للبيع"

وأضاف نعيم، في تصريحات لوكالة (فرانس برس) للأنباء، أن غزة "ليست مدينة على الخريطة، أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير".

وأكّد نعيم "رفض حماس ورفض شعبنا" للخطة التي تنص بحسب الصحيفة الأميركية على نقل كل سكان القطاع الفلسطيني إلى خارج غزة الذي يوضع تحت إشراف أميركي لمدة عشر سنوات لتحويله الى منطقة سياحية ومركز للتكنولوجيا المتقدّمة

وقالت الصحيفة إن الخطة تتألف من 38 صفحة، وتنصّ على مغادرة تُسمّى بأنها "طوعية" للسكان إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق داخل القطاع تخضع لقيود، وذلك خلال فترة إعادة الإعمار.

وقال مسؤول آخر في (حماس)، لم تسمّه الوكالة، إن "حماس ترفض كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي المحتل على أرضنا". وأكد أنها "خطط بدون قيمة وظالمة".

وأضاف أن (حماس) "لم تتلقَّ أي شيء رسمي بشأن مثل هذه الخطط. سمعنا عنها في وسائل إعلام".

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأحد إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب تدرس هذه الخطة.

وتابعت أن الخطة وُضعت بناء على رؤية ترامب المعلنة لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

ويوضع القطاع، خلال فترة الإعمار، تحت إدارة صندوق باسم "إعادة إعمار غزة، صندوق الإنعاش الاقتصادي والتحوّل" (GREAT Trust).

أردوغان: لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف فظائع إسرائيل بغزة

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة

رابطة علماء دوليين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

استشهاد مدير أقدم نادي رياضي بغزة بقصف إسرائيلي لمنتظري مساعدات

