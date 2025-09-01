القوى الوطنية والإسلامية تبحث التطورات السياسية وتؤكد استمرار مواجهة حرب الإبادة

رام الله - دنيا الوطنعقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية اجتماعًا بحثت خلاله آخر التطورات السياسية والميدانية في ظل استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بدعم وشراكة أميركية، إلى جانب قضايا الوضع الداخلي. وأكدت القوى في بيانها على مواصلة الجهود الرامية لوقف حرب الإبادة وما يرافقها من قتل وتدمير وتجويع وتهجير قسري في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة والقدس عبر الاعتقالات والاقتحامات اليومية، مشددة على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين.ورفضت القوى محاولات الاحتلال لفصل المحافظات الفلسطينية وخاصة مدينة الخليل، عبر مخططات "الحكم العشائري"، مؤكدة أن هذه المحاولات ستفشل أمام وحدة الشعب الفلسطيني، وأن "منظمة التحرير الفلسطينية تبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".وأدانت القوى الوطنية في بيانها، قرار الإدارة الأميركية بمنع الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس من الحصول على تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتباره تماهيًا كاملًا مع الاحتلال وشراكة في استمرار حرب الإبادة، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية ستواصل اتصالاتها للضغط من أجل التراجع عن هذا القرار، وموجهة التحية للدول التي أدانته.وثمنت القوى الوطنية مواقف المتضامنين وأحرار العالم، مؤكدة على ضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لكشف الجرائم بحق الأسرى، بما في ذلك سياسات الإخفاء القسري في قطاع غزة، والعزل والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء في "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال.وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الدول العربية المجاورة، بما في ذلك لبنان وسوريا واليمن، معتبرة ذلك "إرهاب دولة منظم" وجرائم مسنودة أمريكيًا، في ظل غياب المحاسبة والعقوبات الدولية بحق الاحتلال.وختمت القوى الوطنية والإسلامية بيانها بالتشديد على أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في نضاله وتضحياته حتى نيل الحرية والاستقلال، وأن محاولات الاحتلال وأعوانه لن تنجح في كسر إرادة شعبنا وصموده.