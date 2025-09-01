شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تبحث التطورات السياسية وتؤكد استمرار مواجهة حرب الإبادة

القوى الوطنية والإسلامية تبحث التطورات السياسية وتؤكد استمرار مواجهة حرب الإبادة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية اجتماعًا بحثت خلاله آخر التطورات السياسية والميدانية في ظل استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بدعم وشراكة أميركية، إلى جانب قضايا الوضع الداخلي. وأكدت القوى في بيانها على مواصلة الجهود الرامية لوقف حرب الإبادة وما يرافقها من قتل وتدمير وتجويع وتهجير قسري في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة والقدس عبر الاعتقالات والاقتحامات اليومية، مشددة على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين.

ورفضت القوى محاولات الاحتلال لفصل المحافظات الفلسطينية وخاصة مدينة الخليل، عبر مخططات "الحكم العشائري"، مؤكدة أن هذه المحاولات ستفشل أمام وحدة الشعب الفلسطيني، وأن "منظمة التحرير الفلسطينية تبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".

وأدانت القوى الوطنية في بيانها، قرار الإدارة الأميركية بمنع الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس من الحصول على تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتباره تماهيًا كاملًا مع الاحتلال وشراكة في استمرار حرب الإبادة، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية ستواصل اتصالاتها للضغط من أجل التراجع عن هذا القرار، وموجهة التحية للدول التي أدانته.

وثمنت القوى الوطنية مواقف المتضامنين وأحرار العالم، مؤكدة على ضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لكشف الجرائم بحق الأسرى، بما في ذلك سياسات الإخفاء القسري في قطاع غزة، والعزل والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء في "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال.

وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الدول العربية المجاورة، بما في ذلك لبنان وسوريا واليمن، معتبرة ذلك "إرهاب دولة منظم" وجرائم مسنودة أمريكيًا، في ظل غياب المحاسبة والعقوبات الدولية بحق الاحتلال.

وختمت القوى الوطنية والإسلامية بيانها بالتشديد على أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في نضاله وتضحياته حتى نيل الحرية والاستقلال، وأن محاولات الاحتلال وأعوانه لن تنجح في كسر إرادة شعبنا وصموده.

أخبار ذات صلة

أردوغان: لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف فظائع إسرائيل بغزة

أردوغان: لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف فظائع إسرائيل بغزة

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة

رابطة علماء دوليين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

رابطة علماء دوليين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

استشهاد مدير أقدم نادي رياضي بغزة بقصف إسرائيلي لمنتظري مساعدات

استشهاد مدير أقدم نادي رياضي بغزة بقصف إسرائيلي لمنتظري مساعدات

أول تعليق من (حماس) على الخطة الأميركية المتداولة بشأن غزة

أول تعليق من (حماس) على الخطة الأميركية المتداولة بشأن غزة

القوى الوطنية والإسلامية تبحث التطورات السياسية وتؤكد استمرار مواجهة حرب الإبادة

القوى الوطنية والإسلامية تبحث التطورات السياسية وتؤكد استمرار مواجهة حرب الإبادة

46 ألف طفل من لاجئي فلسطين يلتحقون بمدارس أونروا في الضفة

46 ألف طفل من لاجئي فلسطين يلتحقون بمدارس أونروا في الضفة

رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للعام 2024

رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للعام 2024

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

أردوغان: لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف فظائع إسرائيل بغزة

أردوغان: لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف فظائع إسرائيل بغزة

رابطة علماء دوليين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

رابطة علماء دوليين: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

استشهاد مدير أقدم نادي رياضي بغزة بقصف إسرائيلي لمنتظري مساعدات

استشهاد مدير أقدم نادي رياضي بغزة بقصف إسرائيلي لمنتظري مساعدات

القوى الوطنية والإسلامية تبحث التطورات السياسية وتؤكد استمرار مواجهة حرب الإبادة

القوى الوطنية والإسلامية تبحث التطورات السياسية وتؤكد استمرار مواجهة حرب الإبادة

46 ألف طفل من لاجئي فلسطين يلتحقون بمدارس أونروا في الضفة

46 ألف طفل من لاجئي فلسطين يلتحقون بمدارس أونروا في الضفة

رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للعام 2024

رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للعام 2024

القدس: الاحتلال يعتقل رئيس لجنة أولياء الأمور

القدس: الاحتلال يعتقل رئيس لجنة أولياء الأمور

&quot;التعليم&quot;: إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثانية) غداً الثلاثاء

"التعليم": إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثانية) غداً الثلاثاء

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب &quot;إهانة&quot;

رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب "إهانة"

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة