شؤون فلسطينية

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة
مشهد يومي في غزة لتشييع الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 63,557، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 160,660، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 98 شهيدا، و404 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,426 شهيدا، و48,619 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 46 شهيدا، والإصابات 239، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,294، والإصابات إلى 16,839.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، تسع حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينها ثلاثة أطفال ليرتفع العدد الإجمالي إلى 348 حالة وفاة، من ضمنها 127 طفلا.

أخبار ذات صلة

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

التجويع بغزة يحصد مزيداً من الأرواح: تسع وفيات جديدة خلال 24 ساعة

التجويع بغزة يحصد مزيداً من الأرواح: تسع وفيات جديدة خلال 24 ساعة

تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع ولي العهد السعودي

تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع ولي العهد السعودي

&quot;التعليم&quot;: إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثانية) غداً الثلاثاء

"التعليم": إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثانية) غداً الثلاثاء

عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يدخل شهره السابع مخلّفا خسائر فادحة ونزوح 22 ألفا

عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يدخل شهره السابع مخلّفا خسائر فادحة ونزوح 22 ألفا

الاحتلال يواصل تفجير المنازل والروبوتات في جباليا ومدينة غزة

الاحتلال يواصل تفجير المنازل والروبوتات في جباليا ومدينة غزة

&quot;بن غفير&quot; يسمح لـ 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح

"بن غفير" يسمح لـ 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح

&quot;التنمية&quot; تعلن صرف دفعات دعم عاجلة لمرضى غزة المقيمين في الضفة

"التنمية" تعلن صرف دفعات دعم عاجلة لمرضى غزة المقيمين في الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إعادة تشغيل قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس بمدينة غزة

إعادة تشغيل قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس بمدينة غزة

&quot;الخارجية&quot;: استمرار جرائم الإبادة والضم والتجويع يستدعي إلى تقييم دولي للجهود المبذولة

"الخارجية": استمرار جرائم الإبادة والضم والتجويع يستدعي إلى تقييم دولي للجهود المبذولة

شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المكثف والمتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المكثف والمتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

استشهاد الصحفية إسلام عابد بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهاد الصحفية إسلام عابد بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

محافظة القدس: الاحتلال يدمّر آثاراً إسلامية أموية أسفل المسجد الأقصى لإخفاء الحقائق التاريخية

محافظة القدس: الاحتلال يدمّر آثاراً إسلامية أموية أسفل المسجد الأقصى لإخفاء الحقائق التاريخية

رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعّد باغتيال قادة (حماس) في الخارج

رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعّد باغتيال قادة (حماس) في الخارج

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

(أكسيوس): إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة.. وتحركها يعتمد على موقف ترامب

(أكسيوس): إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة.. وتحركها يعتمد على موقف ترامب

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب &quot;إهانة&quot;

رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب "إهانة"

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة