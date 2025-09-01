شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع ولي العهد السعودي

حسين الشيخ خلال لقائه بن سلمان، الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
التقى حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، بولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بالرياض، اليوم الاثنين.

وحضر اللقاء مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومن الجانب السعودي، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن القومي مساعد العيبان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقل نائب حسين الشيخ، تحيات الرئيس محمود عباس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، معربًا عن الشكر والتقدير لمواقف المملكة الثابتة وجهودها الكبيرة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة.

من جانبه، حمّل ولي العهد، نائب رئيس دولة فلسطين تحياته إلى الرئيس محمود عباس، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لحشد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين ودعم الجهود الرامية لإنجاح المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في نيويورك بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومسألة منع التأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وسبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي المقبل.

كما تمت مناقشة الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك الاستيطان وعنف المستوطنين واحتجاز أموال المقاصة.

وفيما يخص قطاع غزة، جرى التشديد على أن "الأولوية لوقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المساعدات وتولي دولة فلسطين المسؤولية في قطاع غزة وربطها بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وإعادة الإعمار وذلك بدعم عربي ودولي".

وأكد الجانبان استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود العربية والدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

