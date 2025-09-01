شؤون فلسطينية

عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يدخل شهره السابع مخلّفا خسائر فادحة ونزوح 22 ألفا

رام الله - دنيا الوطن
يدخل عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شهره السابع، وسط دمار واسع للبنى التحتية، والمنازل، وتشريد آلاف المواطنين من منازلهم .

وقال مدير العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن لـ "وفا"، إن الاحتلال دمر أكثر من 600 منزل بشكل كامل منذ بدء اقتحام المخيم، وهدم قرابة 1000 وحدة سكنية بشكل جزئي، ما أدى لتهجير ونزوح قرابة 22 ألفا من سكانه.

وأضاف، ان جيش الاحتلال المتواجد في مخيم جنين بشكل دائم يمنع دخول وخروج أي شخص، ما يصعب عمل البلدية وطواقمها في حصر الأضرار بشكل دقيق فيه.

واستدرك قائلا: من مشاهداتنا القريبة من المخيم، ندرك ان الاحتلال غيّر خارطة المخيم بشكل كامل، حيث أن عدة معالم أزيلت منه، بالإضافة لشق طرق وشوارع عديدة بداخله".

واكد أن استمرار العدوان يفاقم من أزمة النازحين، اضافة لتفاقم استيعاب الطلاب من مخيم جنين في المدارس القريبة لأماكن نزوحهم.

وقال "سنشهد تكدسا في صفوف الطلاب لعدد من المدارس القريبة من أماكن تواجد النازحين، خاصة ان الاحتلال أغلق 8 مدارس في المخيم ومحيطة".

وتقدّر بلدية جنين الخسائر المباشرة لها بقرابة 400 مليون دولار، وغير المباشرة تتفاقم وتزداد بشكل يومي، بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية في المدنية، والتي بدأت منذ 3 سنوات مع تواصل اقتحام الاحتلال، حيث وصل عدد الاقتحامات الى 62 اقتحاما، قبل العدوان الأخير، ما انعكس بشكل مباشر على الحركة التجارية، وتسبب بإغلاق عدة محال تجارية، وفشل مشاريع كثيرة في جنين.

وبحسب مطاحن، فإن كساداً عميقاً اصاب أسواق المدنية بسبب اغلاق معبر الجلمة، وتواجد جيش الاحتلال بشكل يومي، اضافة لتدمير شوارع المدنية الرئيسية الرابط بين المربع التجاري فيها، وقرى غربها وجنوبها .

وأكد ان بلدية جنين بدأت منذ ثلاثة أشهر بعملية تأهيل لشوارع مدينة جنين بدعم كامل من الحكومة الفلسطينية، حيث تم اعادة تأهيل شوارع الناصرة، وحيفا، وشارع نابلس، لتسهيل حركة المواطنين من والى المدينة، ومحاولة إنعاش السوق التجاري فيها.

وأضاف، أن البلدية تسعى لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة في المدنية، خاصة الحي الشرقي، وتحديدا شارع المدارس، الذي دمرته جرافات الاحتلال أكثر من مرة.

ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، ارتقى 40 شهيدًا، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.

&quot;التعليم&quot;: إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثانية) غداً الثلاثاء

عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها يدخل شهره السابع مخلّفا خسائر فادحة ونزوح 22 ألفا

الاحتلال يواصل تفجير المنازل والروبوتات في جباليا ومدينة غزة

&quot;بن غفير&quot; يسمح لـ 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح

&quot;التنمية&quot; تعلن صرف دفعات دعم عاجلة لمرضى غزة المقيمين في الضفة

(نيويورك تايمز): إدارة ترامب تعلّق الموافقة على كافة تأشيرات الجوازات الفلسطينية

إعادة تشغيل قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس بمدينة غزة

&quot;الخارجية&quot;: استمرار جرائم الإبادة والضم والتجويع يستدعي إلى تقييم دولي للجهود المبذولة

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

&quot;الخارجية&quot;: استمرار جرائم الإبادة والضم والتجويع يستدعي إلى تقييم دولي للجهود المبذولة

استشهاد الصحفية إسلام عابد بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

محافظة القدس: الاحتلال يدمّر آثاراً إسلامية أموية أسفل المسجد الأقصى لإخفاء الحقائق التاريخية

رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعّد باغتيال قادة (حماس) في الخارج

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

(أكسيوس): إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة.. وتحركها يعتمد على موقف ترامب

البرش: قطاع غزة يواجه فيروسات وفقدنا القدرة على تشخيص الأمراض

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب &quot;إهانة&quot;

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

