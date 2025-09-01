الاحتلال يواصل تفجير المنازل والروبوتات في جباليا ومدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجير عشرات المنازل في جباليا ومدينة غزة، عبر "روبوتات" مفخخة، مع ارتفاع في حصيلة الشهداء والجرحى.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بالقرب من مفترق أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان.واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف صاروخي استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث يتواصل تفجير المنازل، ونسف مربعات سكنية بالكامل، في مسعى لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.وفي هذه الأثناء، ينفذ جيش الاحتلال حزاما ناريا شرق غزة وجباليا شمال القطاع.وانتشلت طواقم الإنقاذ ثلاثة شهداء من بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في استشهدت مواطنة برصاص الاحتلال في منطقة المواصي.وأصيب عدد من المواطنين بجروح في استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب نقطة توزيع نتساريم وسط قطاع غزة.وحسب المصادر الطبية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا، بينهم 16 من مدينة غزة.ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,459 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,256 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم