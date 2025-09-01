شؤون فلسطينية

"بن غفير" يسمح لـ 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح

"بن غفير" يسمح لـ 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح
رام الله - دنيا الوطن
قرر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، السماح لنحو 100 ألف إسرائيلي إضافي بالحصول على رخص سلاح خاص، ضمن سياسة مثيرة للجدل.

وقال مكتب بن غفير في بيان: "وافق بن غفير اليوم على إضافة مدن جديدة إلى قائمة البلدات المؤهلة للحصول على رخصة سلاح ناري خاص".

وبحسب مكتب بن غفير فإنه منذ بداية سياسة التسليح، تم إصدار نحو 230 ألف ترخيص جديد لحمل أسلحة نارية.

وأطلق بن غفير سياسة تسليح الإسرائيليين، بمَن فيهم مستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، في نهاية عام 2023 بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

