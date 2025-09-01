عاجل

  • (يديعوت أحرونوت): وزير القضاء اقترح خلال اجتماع المجلس المصغر إبرام صفقة جزئية في غزة مقابل السيادة على الضفة

  • (يديعوت أحرونوت): نتنياهو هاجم زامير خلال اجتماع المجلس المصغر وطلب منه التوقف عن التسريبات بشأن الجيش

دولي

622 قتيلا في زلزال ضرب جنوب شرق أفغانستان

622 قتيلا في زلزال ضرب جنوب شرق أفغانستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي إف زد) إن زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة جنوب شرق أفغانستان الأحد، في حين نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن الزلزال تسبب في مقتل 622 شخصا وإصابة أكثر من 500.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين محليين أن هناك مخاوف من وفاة المئات في الزلزال.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين في طالبان أن 250 على الأقل قتلوا في الزلزال الذي ضرب شرق البلاد.

وكان المتحدث باسم إدارة الصحة المحلية أجمل درويش ذكر أن 9 أشخاص قُتلوا وأصيب 25 آخرون في إقليم ننغرهار شرقي البلاد، قبل الإعلان عن ارتفاع حصيلة الضحايا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، هز زلزال إقليم هرات في غرب البلاد، وقالت الحكومة الأفغانية إنه أسفر آنذاك عن مقتل 2400 شخص على الأقل.

أخبار ذات صلة

622 قتيلا في زلزال ضرب جنوب شرق أفغانستان

622 قتيلا في زلزال ضرب جنوب شرق أفغانستان

حكومة الاحتلال تبحث الاستعدادات لاعتراض الأسطول البحري المتّجه إلى غزة

حكومة الاحتلال تبحث الاستعدادات لاعتراض الأسطول البحري المتّجه إلى غزة

مظاهرة حاشدة في الأرجنتين تنديداً بجريمة الإبادة في قطاع غزة ورفضا لزيارة نتنياهو المحتملة

مظاهرة حاشدة في الأرجنتين تنديداً بجريمة الإبادة في قطاع غزة ورفضا لزيارة نتنياهو المحتملة

رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارة إلى جنوب أفريقيا خوفا من الاعتقال

رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارة إلى جنوب أفريقيا خوفا من الاعتقال

(القناة 13): الحكومة تنقل اجتماع (كابنيت) المرتقب لموقع أكثر تحصيناً

(القناة 13): الحكومة تنقل اجتماع (كابنيت) المرتقب لموقع أكثر تحصيناً

جيش الاحتلال يُعلن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء الحرب على قطاع غزة

جيش الاحتلال يُعلن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء الحرب على قطاع غزة

دعوى قضائية في الأرجنتين تطالب باعتقال نتنياهو في حال دخوله البلاد

دعوى قضائية في الأرجنتين تطالب باعتقال نتنياهو في حال دخوله البلاد

الأمم المتحدة تحذر: حصيلة صادمة لعمليات الإعدام في إيران

الأمم المتحدة تحذر: حصيلة صادمة لعمليات الإعدام في إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;الخارجية&quot;: استمرار جرائم الإبادة والضم والتجويع يستدعي إلى تقييم دولي للجهود المبذولة

"الخارجية": استمرار جرائم الإبادة والضم والتجويع يستدعي إلى تقييم دولي للجهود المبذولة

استشهاد الصحفية إسلام عابد بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهاد الصحفية إسلام عابد بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

محافظة القدس: الاحتلال يدمّر آثاراً إسلامية أموية أسفل المسجد الأقصى لإخفاء الحقائق التاريخية

محافظة القدس: الاحتلال يدمّر آثاراً إسلامية أموية أسفل المسجد الأقصى لإخفاء الحقائق التاريخية

رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعّد باغتيال قادة (حماس) في الخارج

رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعّد باغتيال قادة (حماس) في الخارج

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

(أكسيوس): إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة.. وتحركها يعتمد على موقف ترامب

(أكسيوس): إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة.. وتحركها يعتمد على موقف ترامب

البرش: قطاع غزة يواجه فيروسات وفقدنا القدرة على تشخيص الأمراض

البرش: قطاع غزة يواجه فيروسات وفقدنا القدرة على تشخيص الأمراض

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب &quot;إهانة&quot;

رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب "إهانة"

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة