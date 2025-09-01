"التنمية" تعلن صرف دفعات دعم عاجلة لمرضى غزة المقيمين في الضفة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد عن صرف دفعات مالية عاجلة تشمل بدل إيجار وبدل مصاريف أساسية للمرضى من قطاع غزة المقيمين في الضفة وأسرهم ومرافقيهم، بهدف التخفيف من الأعباء المترتبة عليهم.وبحثت حمد خلال لقائها المرضى، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، احتياجاتهم وظروفهم، مؤكدة التزامها بتخفيف معاناتهم.ودعت المؤسسات والشركاء من القطاعين الخاص والأهلي لتقديم الدعم العاجل، من خلال تأمين أماكن للإيجار، وتغطية المصاريف الضرورية، في ظل ظروفهم المعيشية والصحية الصعبة.وأوضحت حمد أن استمرار الدعم وتسهيل الإجراءات يتطلب شراكة حقيقية وتكاتف مجتمعي، مشددة على أن الوزارة ستواصل العمل مع جميع الشركاء لتأمين أماكن إقامة ملائمة، وتوفير المصاريف الأساسية، وضمان استمرار الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمرضى.