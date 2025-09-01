رام الله - دنيا الوطنتمكنت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من إعادة تشغيل قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس بمدينة غزة، وذلك بجهود ذاتية وطواقم طبية متخصصة.وأوضحت الجمعية في بيان، أن هذه الخطوة تُعدّ دعمًا أساسيًا للقطاع الصحي الذي يعاني من عجز شديد في الخدمات الطبية المتقدمة، في ظل الانهيار الكارثي للقطاع الصحي في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة.وقد نجحت الطواقم الطبية في إنجاز 3 عمليات قسطرة قلبية خلال الـ 48 ساعة الماضية، فيما يُنتظر إجراء 3 عمليات أخرى خلال اليوم، رغم الظروف الصعبة ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة في ظل إغلاق المعابر أمام آلاف المرضى ومنعهم من السفر للعلاج خارج القطاع.