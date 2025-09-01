نتنياهو يرفض التصويت على صفقة جزئية لإطلاق سراح الأسرى





وأشارت إلى أن اجتماع (كابينت) استمر لمدة ست ساعات وناقش الخطط العملياتية في مدينة غزة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رفض التصويت خلال اجتماع المجلس الأمني على صفقة جزئية لإطلاق سراح الأسرى، معتبراً أن هذه المسألة لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع.وقال نتنياهو إنه لا يرى داعياً لطرح الصفقة الجزئية للتصويت في هذا التوقيت، مؤكداً أن النقاش تركز على قضايا أخرى دون إدراجها بشكل رسمي.وذكرت الصحيفة أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير وعدداً من الوزراء سعوا لإجراء تصويت مبدئي ضد الصفقة الجزئية المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى.