شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المكثف والمتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد وأصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، مع تواصل نسف المنازل في حي الزيتون.وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال شقة سكنية في شارع النفق شمال مدينة غزة.وأضافت المصادر ذاتها، أن سيدة وطفلا ارتقيا جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو مراد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.وأشارت إلى وصول أربعة شهداء ومصابين إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة دبابش بمحيط مفرق الغزالي في حي الشيخ رضوان.كما واستشهدت سيدة برصاص قوات الاحتلال في مواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وفي هذه الأثناء، يتصاعد ألسنة الدخان جراء قصف صاروخي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث يتواصل نسف المباني السكنية عبر "روبوتات" مفخخة.ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,459 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,256 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.