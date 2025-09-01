شؤون فلسطينية

شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المكثف والمتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنين
رام الله - دنيا الوطن
استشهد وأصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، مع تواصل نسف المنازل في حي الزيتون.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال شقة سكنية في شارع النفق شمال مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سيدة وطفلا ارتقيا جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو مراد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى وصول أربعة شهداء ومصابين إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة دبابش بمحيط مفرق الغزالي في حي الشيخ رضوان.

كما واستشهدت سيدة برصاص قوات الاحتلال في مواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي هذه الأثناء، يتصاعد ألسنة الدخان جراء قصف صاروخي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث يتواصل نسف المباني السكنية عبر "روبوتات" مفخخة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,459 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,256 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

&quot;التنمية&quot; تعلن صرف دفعات دعم عاجلة لمرضى غزة المقيمين في الضفة

(نيويورك تايمز): إدارة ترامب تعلّق الموافقة على كافة تأشيرات الجوازات الفلسطينية

إعادة تشغيل قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس بمدينة غزة

&quot;الخارجية&quot;: استمرار جرائم الإبادة والضم والتجويع يستدعي إلى تقييم دولي للجهود المبذولة

نتنياهو يرفض التصويت على صفقة جزئية لإطلاق سراح الأسرى

استشهاد الصحفية إسلام عابد بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

محافظة القدس: الاحتلال يدمّر آثاراً إسلامية أموية أسفل المسجد الأقصى لإخفاء الحقائق التاريخية

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

استشهاد الصحفية إسلام عابد بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

محافظة القدس: الاحتلال يدمّر آثاراً إسلامية أموية أسفل المسجد الأقصى لإخفاء الحقائق التاريخية

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

البرش: قطاع غزة يواجه فيروسات وفقدنا القدرة على تشخيص الأمراض

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

صحيفة أميركية: خطة إدارة ترامب لغزة تتضمن إعادة توطين سكانها بالكامل

&quot;الصحة&quot; بغزة: 88 شهيداً و421 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب &quot;إهانة&quot;

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

