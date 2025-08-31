استشهاد الصحفية إسلام عابد بقصف إسرائيلي على مدينة غزة



وقالت القناة في بيان لها "إننا وبعد أن قدمنا 23 شهيدا وشهيدة من خيرة زملائنا إذ ننعى زميلةً صحفيةً جديدةً على طريق القدس والتحرير لتلتحق بكوكبة زملائها في القناة وخارجها من الإعلاميين والصحفيين أبطال الحقيقة".



وأكدت على "مواصلة لرسالتها الإعلامية المقاومة بكل عزيمة وإصرار، ولن تفلح آلة القتل الصهيونية في إخماد صوتنا، الذي هو صوت الشعب الفلسطين".



بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247 بعد استشهاد الصحفية إسلام عابد.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت قناة (القدس اليوم) استشهاد الصحفية الفلسطينية إسلام محارب عابد، مراسلة القناة، بقصف إسرائيلي استهدفها في مدينة غزة، اليوم الأحد.