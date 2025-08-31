الحوثي: متمسكون بنصرة غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لن تؤثر على موقفنا

رام الله - دنيا الوطنأكد زعيم جماعة (أنصار الله) في اليمن، عبد الملك الحوثي، اليوم الأحد، تمسك جماعته بنصرة غزة ودعمها في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 23 شهرا، رغم اغتيال رئيس الحكومة في صنعاء وعدد من الوزراء.وفي كلمة له اليوم الأحد، أعلن الحوثي أن الاعتداء الإسرائيلي الخميس الماضي على اليمن أسفر عن استشهاد رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة، خلال عقد ورشة لحكومة التغيير والبناء.وشدد الحوثي، في كلمة متلفزة، على أن "الضربة الأخيرة للعدو لن تؤثر على موقف بلدنا سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي"، معتبرا أن "العدو الإسرائيلي يشكل خطرا على الأمة كلها.. ويستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل".واعتبر أن "رصيد العدو هو الإجرام وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني ولبنان وسوريا والعراق وإيران"، مشددا على أن "كل ما نقدمه في سبيل الله ليس خسارة".وقال الحوثي إن ما يفعله العدو الإسرائيلي يوميا بفلسطين وغزة من جرائم رهيبة لا بد من اتخاذ موقف بشأنه، مؤكدا مواجهة "العدو في كل ميادين المواجهة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا"، وقال إن "مسارنا في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر وثابت وتصاعدي".وحذر زعيم جماعة (أنصار الله) من أنه "إذا تجاهلنا تدنيس العدو لمقدساتنا، فإن أمتنا ستصبح عاجزة وفاشلة يسهل السيطرة عليها"، وقال "لا يمكن أن نقف موقف المتفرجين إزاء جرائم العدو الذي يقترف جرائم تجويع إزاء مليوني مسلم في قطاع غزة".واستشهد رئيس الحكومة المعين من جماعة الحوثيين أحمد الرهوي وعدد من الوزراء خلال القصف الإسرائيلي على صنعاء الخميس، وهي أول مرة يتم فيها اغتيال قيادات في جماعة الحوثي منذ بدء الغارات الإسرائيلية على اليمن في تموز/ يوليو 2024.وقالت الجماعة، في بيان، إن الرهوي ورفاقه الوزراء "تم استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي المجرم الغادر في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها عصر يوم الخميس".وأشار البيان إلى أن مسؤولين آخرين كانوا مشاركين في الورشة أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة وهم تحت الرعاية الصحية.وتوعدت جماعة (أنصار الله) إسرائيل، إذ قال رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط "نعاهد الله والشعب وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر، وسنواصل مسيرة البناء لقواتنا المسلحة والتطوير لقدراتها". وقال "إنه ينصح الشركات الموجودة في كيان الاحتلال بالمغادرة قبل فوات الأوان".ويشن الحوثيون هجمات مستمرة على إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية متواصلة في غزة.