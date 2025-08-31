رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعّد باغتيال قادة (حماس) في الخارج

رام الله - دنيا الوطنتوعّد إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، باغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المتواجدين خارج قطاع غزة.وقال زامير في تصريحات له: "استهدفنا أمس أحد كبار قادة حماس، أبو عبيدة.. لم تنتهِ عملياتنا بعد، فمعظم قادة حماس المتبقين موجودون في الخارج، وسنصل إليهم أيضا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.وتأتي تصريحات زامير بعد ساعات قليلة من إعلان جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (شاباك) اغتيال أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة (حماس)، بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، أمس السبت.في سياق متصل، نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، أن تصريحات زامير بشأن اغتيال قادة (حماس) بالخارج "مقصودة وليست عبثية".