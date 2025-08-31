حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنوصل حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مشاورات وتنسيق المواقف مع القيادة السعودية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).ومن المقرر أن يناقش الشيخ خلال زيارته عدداً من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتطورات المرتقبة في ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل، إضافة إلى سبل تعزيز الموقف العربي الموحد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار التواصل المستمر بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، والتنسيق الدائم لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.