شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
وصل حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مشاورات وتنسيق المواقف مع القيادة السعودية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ومن المقرر أن يناقش الشيخ خلال زيارته عدداً من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتطورات المرتقبة في ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل، إضافة إلى سبل تعزيز الموقف العربي الموحد لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار التواصل المستمر بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، والتنسيق الدائم لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

محافظة القدس: الاحتلال يدمّر آثاراً إسلامية أموية أسفل المسجد الأقصى لإخفاء الحقائق التاريخية

محافظة القدس: الاحتلال يدمّر آثاراً إسلامية أموية أسفل المسجد الأقصى لإخفاء الحقائق التاريخية

رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعّد باغتيال قادة (حماس) في الخارج

رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعّد باغتيال قادة (حماس) في الخارج

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

(أكسيوس): إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة.. وتحركها يعتمد على موقف ترامب

(أكسيوس): إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة.. وتحركها يعتمد على موقف ترامب

البرش: قطاع غزة يواجه فيروسات وفقدنا القدرة على تشخيص الأمراض

البرش: قطاع غزة يواجه فيروسات وفقدنا القدرة على تشخيص الأمراض

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

صحيفة أميركية: خطة إدارة ترامب لغزة تتضمن إعادة توطين سكانها بالكامل

صحيفة أميركية: خطة إدارة ترامب لغزة تتضمن إعادة توطين سكانها بالكامل

وزير جيش الاحتلال يزعم اغتيال أبو عبيدة

وزير جيش الاحتلال يزعم اغتيال أبو عبيدة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

الجامعة العربية تدعو لدعم اجتماعي وإنساني عاجل لفلسطين

الجامعة العربية تدعو لدعم اجتماعي وإنساني عاجل لفلسطين

&quot;هيئة الأسرى&quot; تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور خليفة

"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور خليفة

هرتسوغ يدرس تخفيف حكم &quot;عامي بوبر&quot; مرتكب مجزرة &quot;عيون قارة&quot;

هرتسوغ يدرس تخفيف حكم "عامي بوبر" مرتكب مجزرة "عيون قارة"

وفاة طفلة في مدينة غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

وفاة طفلة في مدينة غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

وزير خارجية الدنمارك: إسرائيل تقوض حل الدولتين

وزير خارجية الدنمارك: إسرائيل تقوض حل الدولتين

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة