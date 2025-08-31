(أكسيوس): إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة.. وتحركها يعتمد على موقف ترامب

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (أكسيوس) الإخباري الأميركي، اليوم الأحد، أن "إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة الغربية"، وذلك رداً على الاعتراف المرتقب من فرنسا ودول أوروبية أخرى بالدولة الفلسطينية.وذكر الموقع نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سيحدد موقف إسرائيل من ضم الضفة".وأضافت مصادر (أكسيوس) أن إسرائيل "أبلغت فرنسا أنها ستضم 60% من الضفة"، بينما قال مسؤول أوروبي للموقع: "سنفرض عقوبات على إسرائيل إذا ضمت الضفة".في السياق نفسه، نقلت وكالة (رويترز) اليوم الأحد عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش اليوم الأحد.وقال عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر (كابنيت) للوكالة إن بسط إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية، أي ضم الأراضي التي سيطرت عليها في حرب عام 1967 فعلياً، يأتي على جدول أعمال اجتماع المجلس الذي سيقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم، والمتوقع أن يركز على حرب غزة.