(أكسيوس): إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة.. وتحركها يعتمد على موقف ترامب

(أكسيوس): إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة.. وتحركها يعتمد على موقف ترامب
توضيحية من الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (أكسيوس) الإخباري الأميركي، اليوم الأحد، أن "إسرائيل تدرس جدياً ضم الضفة الغربية"، وذلك رداً على الاعتراف المرتقب من فرنسا ودول أوروبية أخرى بالدولة الفلسطينية.

وذكر الموقع نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سيحدد موقف إسرائيل من ضم الضفة".

وأضافت مصادر (أكسيوس) أن إسرائيل "أبلغت فرنسا أنها ستضم 60% من الضفة"، بينما قال مسؤول أوروبي للموقع: "سنفرض عقوبات على إسرائيل إذا ضمت الضفة".

في السياق نفسه، نقلت وكالة (رويترز) اليوم الأحد عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش اليوم الأحد.

وقال عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر (كابنيت) للوكالة إن بسط إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية، أي ضم الأراضي التي سيطرت عليها في حرب عام 1967 فعلياً، يأتي على جدول أعمال اجتماع المجلس الذي سيقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم، والمتوقع أن يركز على حرب غزة.

محافظة القدس: الاحتلال يدمّر آثاراً إسلامية أموية أسفل المسجد الأقصى لإخفاء الحقائق التاريخية

رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعّد باغتيال قادة (حماس) في الخارج

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

البرش: قطاع غزة يواجه فيروسات وفقدنا القدرة على تشخيص الأمراض

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

صحيفة أميركية: خطة إدارة ترامب لغزة تتضمن إعادة توطين سكانها بالكامل

وزير جيش الاحتلال يزعم اغتيال أبو عبيدة

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

حسين الشيخ يصل الرياض في زيارة رسمية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

الجامعة العربية تدعو لدعم اجتماعي وإنساني عاجل لفلسطين

&quot;هيئة الأسرى&quot; تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور خليفة

هرتسوغ يدرس تخفيف حكم &quot;عامي بوبر&quot; مرتكب مجزرة &quot;عيون قارة&quot;

وفاة طفلة في مدينة غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

وزير خارجية الدنمارك: إسرائيل تقوض حل الدولتين

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

