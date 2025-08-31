عاجل

  • شهيدان ومصابون باستهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة

  • موقع إسرائيلي: إصابة أربعة جنود أحدهم بحالة خطيرة في حدث أمني بغزة

  • إذاعة جيش الاحتلال: مقاتلات إسرائيلية ألقت خطأ قنابل على مقربة من موقع عسكري للجيش شمالي قطاع غزة

  • رئيس الأركان الإسرائيلي: سنصل إلى قيادات حركة حماس في الخارج

شؤون فلسطينية

البرش: قطاع غزة يواجه فيروسات وفقدنا القدرة على تشخيص الأمراض

منير البرش
رام الله - دنيا الوطن
قال منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، إن المستلزمات الطبية تمر بأسوأ مراحلها، مما تسبب في شلل المنظومة الصحية، مضيفاً أن الأطباء فقدوا القدرة على التشخيص بسبب انعدام الإمكانات.

وأكد البرش في مداخلة مع قناة (الجزيرة)، الأحد، أن القطاع يواجه فيروسات لا يعرف مصدرها أو نوعها، ولا توجد مختبرات تفحص المرضى للتأكد من طبيعة هذه الفيروسات، وقال "فقدنا القدرة على التشخيص بفعل الاحتلال الذي حرمنا كل شيء".

ويشهد مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة توافد أعداد كبيرة من المصابين بأعراض تشبه إلى حد كبير أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية إن أعراض المرض الجديد سخونة عالية، وسعال شديد، وصداع في الرأس، وقيء، وإسهال.

وكشف منير البرش أنهم سجلوا 17 حالة وفاة بسوء التغذية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، ما يعني أنه كل ثلاث ساعات تقريبا تُسجل حالة وفاة بسوء التغذية، وقال البرش إنها مفارقة عجيبة أن يحدث هذا الأمر بعد أن أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة.

كما أكد أن مستشفيات القطاع لم تعد تستطع استيعاب العدد الكبير من الشهداء والجرحى، لأن المنظومة الصحية باتت في شلل كبير.

وأشار المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن أكبر ضحايا الحرب الإسرائيلية هم الأطفال الذين يحميهم القانون الدولي، وكشف أن 142 قضوا بسبب الجوع منهم 61 حالة، من بينها تسعة أطفال، قضوا منذ إعلان المجاعة من طرف الأمم المتحدة.

ولخص البرش المشهد في غزة المحاصر والمجوّع بالقول إن "الرضع يموتون في الحضانات لعدم توفر الحليب والدواء، وأجساد الأطفال تحولت إلى هياكل عظمية".

