شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، منازل المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، واستولوا على محتوياتها، بعد طرد سكانها منها، بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدت على منازل المواطنين في منطقة "صهبة" المجاورة لتجمع "أم زوتينة" التابع للقرية، وأخرجت الأهالي منها بالقوة قبل الاستيلاء على ما بداخلها.

وأضافت أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتواصلة من قبل المستوطنين، في محاولة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين وإقامة بؤر استيطانية رعوية مكانها، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال وفرت الحماية الكاملة للمعتدين.

وأوضحت أن برية كيسان تتعرض في الأسابيع الأخيرة لاعتداءات متكررة، أدت إلى ترحيل عشرات العائلات من أراضيهم وهدم منازلهم في منطقتي وادي عبيان ودير علا، والاستيلاء على آلاف الدونمات الزراعية والرعوية، تمهيدًا لإقامة بؤر استيطانية جديدة، وسط غياب واضح لدور المؤسسات الحقوقية والدولية في مواجهة هذه الانتهاكات.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

صحيفة أميركية: خطة إدارة ترامب لغزة تتضمن إعادة توطين سكانها بالكامل

صحيفة أميركية: خطة إدارة ترامب لغزة تتضمن إعادة توطين سكانها بالكامل

وزير جيش الاحتلال يزعم اغتيال أبو عبيدة

وزير جيش الاحتلال يزعم اغتيال أبو عبيدة

&quot;الصحة&quot; بغزة: 88 شهيداً و421 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: 88 شهيداً و421 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

ارتفاع عدد وفيات التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 399 شهيداً

ارتفاع عدد وفيات التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 399 شهيداً

الجامعة العربية تدعو لدعم اجتماعي وإنساني عاجل لفلسطين

الجامعة العربية تدعو لدعم اجتماعي وإنساني عاجل لفلسطين

&quot;هيئة الأسرى&quot; تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور خليفة

"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور خليفة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

الجامعة العربية تدعو لدعم اجتماعي وإنساني عاجل لفلسطين

الجامعة العربية تدعو لدعم اجتماعي وإنساني عاجل لفلسطين

&quot;هيئة الأسرى&quot; تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور خليفة

"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور خليفة

وفاة طفلة في مدينة غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

وفاة طفلة في مدينة غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

وزير خارجية الدنمارك: إسرائيل تقوض حل الدولتين

وزير خارجية الدنمارك: إسرائيل تقوض حل الدولتين

ماليزيا تحث على إعادة النظر في الإجراءات المؤثرة على تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة

ماليزيا تحث على إعادة النظر في الإجراءات المؤثرة على تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة

شهداء وجرحى بغارات الاحتلال المكثّفة والمتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة

شهداء وجرحى بغارات الاحتلال المكثّفة والمتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة