مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويستولون على محتوياتها في كيسان شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، اليوم الأحد، منازل المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، واستولوا على محتوياتها، بعد طرد سكانها منها، بحماية قوات الاحتلال.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدت على منازل المواطنين في منطقة "صهبة" المجاورة لتجمع "أم زوتينة" التابع للقرية، وأخرجت الأهالي منها بالقوة قبل الاستيلاء على ما بداخلها.وأضافت أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتواصلة من قبل المستوطنين، في محاولة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين وإقامة بؤر استيطانية رعوية مكانها، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال وفرت الحماية الكاملة للمعتدين.وأوضحت أن برية كيسان تتعرض في الأسابيع الأخيرة لاعتداءات متكررة، أدت إلى ترحيل عشرات العائلات من أراضيهم وهدم منازلهم في منطقتي وادي عبيان ودير علا، والاستيلاء على آلاف الدونمات الزراعية والرعوية، تمهيدًا لإقامة بؤر استيطانية جديدة، وسط غياب واضح لدور المؤسسات الحقوقية والدولية في مواجهة هذه الانتهاكات.