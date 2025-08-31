رئيس البرلمان اللبناني: منفتحون على مناقشة مصير سلاح المقاومة.. وزيارة زامير للجنوب "إهانة"

رام الله - دنيا الوطنقال نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني إن هناك انفتاحا على مناقشة مصير سلاح المقاومة في البلاد، منددا بزيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير للجنوب اللبناني، واصفا إياها بـ"الإهانة".وشدد بري في كلمة له، على أن سلاح المقاومة "عزنا وشرفنا تحت سقف الدستور في إطار حوار توافقي هادئ"، محذرا في السياق ذاته من "خطاب الكراهية الذي بدأ يغزو العقول والشاشات والمنصات".وفي هذا السياق، أوضح بري أنه "لا يجوز رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني"، مؤكدا أن "العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض".وقال رئيس البرلمان اللبناني إن لبنان نفذ اتفاق وقف إطلاق النار، في حين أن إسرائيل لم تلتزم به، مضيفا أن الورقة الأميركية لا تتوافق مع مبدأ حصر السلاح بل هي بديل لاتفاق وقف إطلاق النار.وتابع بالقول إن "إسرائيل زادت احتلالها لأراضٍ لبنانية ومنعت سكان أكثر من 30 بلدة من العودة إليها"، محذّرا من اجتماع الجهل والتعصب وأنه "هو الطريق إلى الخراب".