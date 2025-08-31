صحيفة أميركية: خطة إدارة ترامب لغزة تتضمن إعادة توطين سكانها بالكامل

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، اليوم الأحد، عن الخطة التي تتداولها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والهادفة (الخطة) لتحويله إلى منتجع سياحي فاخر، ومركز للتكنولوجيا والصناعات الحديثة.وبحسب الصحيفة، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لنقل بعض سكان غزة لمناطق مؤمنة داخل القطاع، مشيرة إلى أنها تتضمن إعادة توطين سكان غزة بالكامل.وأضافت الصحيفة الأميركية في تقريرها، أن إدارة ترامب تريد تحويل غزة لمركز سياحي تحت وصاية أميركية لـ 10 سنوات.كما أشارت إلى أن الإدارة الأميركية ستنشئ صندوقاً ائتمانياً لتوطين سكان غزة بالخارج والداخل.وتتضمن الخطة التي اطلعت عليها الصحيفة، والمكونة من 38 صفحة، نقلاً مؤقتاً على الأقل لجميع سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، إما من خلال ما وصفته بالرحيل "الطوعي" إلى بلد آخر، أو إلى مناطق مقيدة ومؤمنة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار.وبحسب الخطة، سيُقدّم الصندوق الائتماني لمالكي الأراضي رمزاً رقمياً مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم، لاستخدامها في تمويل حياة جديدة في مكان آخر خارج غزة، أو استبدالها في نهاية المطاف بشقة في واحدة من 6 إلى 8 مدن ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي سيتم بناؤها في غزة.والأربعاء الماضي، عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اجتماعاً موسعاً بشأن غزة ضمّ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر ترامب جاريد كوشنر، وعدد من المسؤولين.وذكرت تقارير صحفية، أن الاجتماع تمحور حول عملية السلام في الشرق الأوسط، وناقش سبل إعادة إعمار قطاع غزة بعد أن دمر جراء القصف الإسرائيلي، إضافة إلى مستقبل السلطة بعد نهاية الحرب.وأشارت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية إلى أن المناقشات تناولت خطة "اليوم التالي"، إلى جانب الأزمة المستمرة في قطاع غزة، خاصة كيفية زيادة المساعدات الغذائية، وما يمكن فعله لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة (حماس).كما ذكرت صحيفة (التايمز) أن توني بلير يعمل على خطط لتحويل المنطقة المدمرة بالحرب، في قطاع غزة، إلى "مركز تجاري حديث ووجهة سياحية".وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة: "كل جوانب الحرب في غزة كانت مطروحة على طاولة النقاش".وشملت المحادثات بين بلير والرئيس الأميركي خططا لزيادة المساعدات الإنسانية، بحسب صحيفة (التليغراف).وكان مبعوث ترامب إلى شؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قد صرح لشبكة (فوكس نيوز): "نحن نعد خطوة شاملة للغاية لليوم التالي، وستلاحظون كثيرا مدى قوتها وحسن نواياها، فهي تعكس الدوافع الإنسانية للرئيس ترامب في هذا الملف".وأضاف أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي في غضون الأشهر الأربعة المقبلة، مؤكدا: "سنسوي هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، وبالتأكيد قبل نهاية العام".وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و371 شهيدا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا.