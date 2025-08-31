شؤون فلسطينية

نتنياهو يدعي: استهدفنا "أبو عبيدة" وننتظر نتائج الهجوم

أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن الجيش استهدف "أبو عبيدة"، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

جاء ذلك في مستهل اجتماع الحكومة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، دون تعقيب فوري من حركة (حماس) ولا كتائب القسام.

وقال نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي استهدف المتحدث باسم كتائب القسام، وننتظر نتائج الهجوم".

بدورها، قالت (القناة 12) الإسرائيلي: "لدى إسرائيل مؤشرات تُفيد بأن أبو عبيدة تم تصفيته بالفعل، لكن في هذه المرحلة لا يوجد تأكيد نهائي"، وفق تعبيرها.

وأمس السبت، قالت قناة (كان) الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال أبو عبيدة في غارة على منطقة غزة".

وعلى مدار أشهر الإبادة الإسرائيلية في غزة، ظهر أبو عبيدة بين الفينة والأخرى بالصوت والصورة، وأحيانا من خلال تسجيلات صوتية أو بيانات مكتوبة، متحدثا عن "عمليات نوعية" ينفذها مقاتلو القسام ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتوعد أبو عبيدة أكثر من مرة القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع بمزيد من الخسائر جراء مواصلتها الإبادة، ويعرف عنه أنه يتحدث اللغة العربية بطلاقة، ويتميز باللثام الذي يغطي معظم ملامح وجهه.

حديث نتنياهو عن استهداف أبو عبيدة جاء بعد أن نشرت "القسام" في وقت متأخر مساء السبت صورا ومقاطع مصورة للمرة الأولى لقادتها الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية.

ومن بين المنشورة صورهم رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية، ويحيى السنوار الذي انتخب خلفا له، وقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى.

