"الصحة" بغزة: 88 شهيداً و421 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 63,459 ، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 160,256، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الشهداء تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 88 شهيدا، و421 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,328 شهيدا، و48,215 مصابا.وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 30 شهيدا، والإصابات 166، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,248، والإصابات إلى 16,600.وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 339 حالة وفاة، من ضمنها 124 طفلا.