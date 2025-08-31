شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما يجري في الأغوار الشمالية من جرائم استعمارية منظمة، حيث أقدم مستعمرون على حرث عشرات الدونمات الزراعية قرب عين الساكوت وما تتعرض له التجمعات في الأغوار من اعتداءات جسدية وسرقة مواشٍ وتخريب مصادر المياه، وصولا إلى تفريغ قرى كاملة وإجبار العائلات على الرحيل، يمثل تطهيرا عرقيا بطيئا وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن هذه الجرائم أسفرت منذ بداية العدوان على قطاع غزة عن استشهاد 19 مواطنا في الضفة الغربية برصاص المستعمرين، دون أن تقدم ضد أي منهم لوائح اتهام بينما جرت معظم عمليات القتل في المناطق الريفية والحقول الزراعية موثقة بالصوت والصورة.

وأضاف أن تهديدات المستعمرين وإطلاق النار على الفلاحين تكشف النية المبيتة لاقتلاع السكان من أرضهم، وكان آخرها جريمة المستعمر يونان ليفي الذي أطلق النار على مواطن من قرية أم الخير وقتله دون أن يتم اعتقاله.

وأشارت إلى إن هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها سوى سياسة دولة قائمة على الإرهاب والمجازر والاستيلاء على الأراضي وتهويدها التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية بالتحرك العاجل لاعتبار جماعات المستعمرين جماعات إرهابية عدوانية وملاحقتهم قانونيا بالمحاكم الدولية، مؤكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون النضال من أجل قضيتهم العادلة وتشبثهم بأرضهم وحقوقهم الوطنية المشروعة ولن ينكسروا أمام المؤامرات والخطط والبرامج التي تهدف لتفكيك السلطة الفلسطينية ومهاجمة قيادتها وعزل المدن والقرى الفلسطينية بكيانات معزولة هدفها التهجير والاقتلاع، ومقاومة الاستعمار حق أصيل كفلته الشرعية الدولية لطرد الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

ارتفاع عدد وفيات التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 399 شهيداً

ارتفاع عدد وفيات التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 399 شهيداً

الجامعة العربية تدعو لدعم اجتماعي وإنساني عاجل لفلسطين

الجامعة العربية تدعو لدعم اجتماعي وإنساني عاجل لفلسطين

&quot;هيئة الأسرى&quot; تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور خليفة

"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور خليفة

هرتسوغ يدرس تخفيف حكم &quot;عامي بوبر&quot; مرتكب مجزرة &quot;عيون قارة&quot;

هرتسوغ يدرس تخفيف حكم "عامي بوبر" مرتكب مجزرة "عيون قارة"

وفاة طفلة في مدينة غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

وفاة طفلة في مدينة غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

أسطول الصمود العالمي: المجاعة في غزة متعمدة ونؤسس لحركة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني

أسطول الصمود العالمي: المجاعة في غزة متعمدة ونؤسس لحركة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني

وزير خارجية الدنمارك: إسرائيل تقوض حل الدولتين

وزير خارجية الدنمارك: إسرائيل تقوض حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

المجلس الوطني: جرائم الاحتلال في الأغوار تطهير عرقي بطيء وجريمة حرب

&quot;هيئة الأسرى&quot; تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور خليفة

"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور خليفة

وفاة طفلة في مدينة غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

وفاة طفلة في مدينة غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

ماليزيا تحث على إعادة النظر في الإجراءات المؤثرة على تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة

ماليزيا تحث على إعادة النظر في الإجراءات المؤثرة على تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة

إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة وتطالب بتحرك عاجل

إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة وتطالب بتحرك عاجل

مواطن من غزة يوجّه مناشدة لرئيس مجلس إدارة بنك القدس بشأن خصم أقساط القرض

مواطن من غزة يوجّه مناشدة لرئيس مجلس إدارة بنك القدس بشأن خصم أقساط القرض

أكبر أسطول عالمي لكسر حصار غزة يبحر الأحد من برشلونة

أكبر أسطول عالمي لكسر حصار غزة يبحر الأحد من برشلونة

الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة مستحيل

الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة مستحيل

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

الحوثيون: استشهاد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم