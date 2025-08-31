"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور خليفة

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر، اليوم الأحد، تفاصيل الوضع الاعتقالي للأسير نور أحمد خليفة ( 18 عاما) من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، بعد زيارة محامية الهيئة له في سجن مجيدو.وكان خليفة قد اعتقل بتاريخ 4/3/2025، بعد مداهمة جيش الاحتلال لمنزله في ساعات متأخرة من الليل وتفتيشه وتكسيره، بعدها قاموا بضرب الأسير بالعصي والأسلحة وتكبيله واقتياده إلى أقرب نقطة عسكرية، وفي صبيحة اليوم التالي نقل إلى معتقل عوفر، ثم إلى تحقيق المسكوبية لمدة 18 يوما، بعدها إلى سجن مجيدو.وفقد الأسير ما يزيد على الـ15 كيلوغراما من وزنه منذ اعتقاله، بعد تعرضه إلى وعكة صحية إلى جانب شح كمية الطعام المقدم للأسرى وسوء نوعيته.علما أنه صدر حكما بالسجن الإداري بحق الأسير خليفة مدة 4 أشهر، تم تمديده مرة أخرى، ومن المفترض أن ينتهي بتاريخ 4/11/2025.