هرتسوغ يدرس تخفيف حكم "عامي بوبر" مرتكب مجزرة "عيون قارة"

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الأحد، أن ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يبحث في خطوة مفاجئة تحت عنوان "المصالحة"، وذلك في ظل استمرار الآمال بإحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.وبحسب الصحيفة، يميل هرتسوغ إلى استخدام صلاحياته في شؤون العفو لتخفيف فترة سجن عامي بوبر، الذي قتل سبعة عمال فلسطينيين في مجزرة عيون قارة قبل 35 عاماً، والمفترض أن يُفرج عنه بعد خمس سنوات، وذلك فقط في حال تنفيذ صفقة يُطلق فيها سراح أسرى فلسطينيين.وأوضحت أن الرئيس الإسرائيلي لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، غير أن أقسام العفو في ديوان الرئاسة ووزارة القضاء أجرت خلال الأشهر الأخيرة عملاً إدارياً لدراسة طلبات أسرى يهود لتخفيف عقوباتهم.وأضافت أن هذه الطلبات طُرحت بحجة "تحقيق التوازن" مع قرارات سابقة أُطلق بموجبها سراح أسرى فلسطينيين ضمن صفقات تبادل.وفي 20 أيار/مايو عام 1990 أقدم بوبر على إطلاق النار من بندقية عسكرية على عمال فلسطينيين من قطاع غزة كانوا ينتظرون في موقف للعمل قرب ريشون لتسيون، ما أدى إلى استشهاد سبعة منهم وإصابة عشرة آخرين.وقد أعقب المجزرة احتجاجات واسعة في غزة أسفرت عن سقوط 19 شهيدًا خلال أسبوع من المواجهات، وعُرفت في الذاكرة الفلسطينية باسم "الأحد الأسود"، فيما عرفت المجزرة التي ارتكبها بوبر بمجزرة "عيون قارة".وشهداء المجزرة هم: عبد الرحيم محمد سالم بريكة (23 عامًا)، زياد موسى محمد سويد (22 عامًا)، زايد زيدان عبد الحميد العمور (23 عامًا)، سليمان عبد الرازق أبو عنزة (22 عامًا)، عمر حمدان أحمد دهليز (27 عامًا)، زكي محمد محمدان قديح (35 عامًا)، ويوسف منصور إبراهيم أبو دقة.