  • إصابات بعد قصف الاحتلال منزلين في أرض الشنطي شمال غرب غزة

  • شهداء وجرحى بعد قصف الاحتلال خيمة نازحين قرب مقبرة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط القطاع

دولي

رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارة إلى جنوب أفريقيا خوفا من الاعتقال

رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارة إلى جنوب أفريقيا خوفا من الاعتقال
اللواء احتياط دورون ألموغ
رام الله - دنيا الوطن
ألغى رئيس الوكالة اليهودية، اللواء احتياط دورون ألموغ، زيارة كانت مقررة له إلى جنوب إفريقيا، خشية صدور أمر اعتقال بحقه، على خلفية الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت (هيئة البث الإسرائيلية) الأحد، إن ألموغ كان من المقرر أن يزور جنوب إفريقيا ويلتقي بالجالية اليهودية هناك، دون ذكر تاريخ الزيارة التي تم إلغاؤها.

واعتبرت الهيئة "جنوب إفريقيا من أكثر الدول عداء للاحتلال في العالم، وهي تقاضيه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة".

وأواخر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وقالت هيئة البث: "جرت قبيل سفر ألموغ عملية تقييم للوضع، تقرر في أعقابها إلغاء الزيارة خشية أن تسعى جهات مناهضة لإسرائيل لاستصدار أمر اعتقال ضده".

