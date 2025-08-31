أسطول الصمود العالمي: المجاعة في غزة متعمدة ونؤسس لحركة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنعقد المتحدثون باسم "أسطول الصمود العالمي" وأعضاء في اللجنة التوجيهية مؤتمراً صحفياً في مدينة برشلونة، أكدوا خلاله أن المجاعة في قطاع غزة "متعمدة ومن صنع الإنسان".وأوضح المتحدثون أنهم يسعون إلى تأسيس حركة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى انضمام 30 ألف شخص إلى جهود كسر الحصار المفروض على القطاع.وشددوا على أنه "لا يمكن البقاء صامتين أمام ما تفعله دولة الإبادة الجماعية في غزة"، مطالبين بضرورة التحرك لإنهاء ما وصفوه بـ"التواطؤ العالمي" مع إسرائيل.وأكد أعضاء اللجنة أن تحركهم يأتي اليوم "من أجل وقف الموت والمجاعة في قطاع غزة" التي يواجهها أكثر من مليوني إنسان تحت الحصار.واعتبروا أن هذه الخطوة تمثل بداية لحركة أوسع تهدف إلى تحقيق استقلال دولة فلسطين.