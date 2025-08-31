صحيفة (معاريف): (كابنيت) سيبحث اليوم الخطة العسكرية على غزة دون التطرق لقضية الصفقة





وأوضح المصدر أن الاجتماع سيركز على إقرار خطة تفصيلية تتضمن الجداول الزمنية وآليات نشر القوات قبل بدء العملية المرتقبة.



وأضاف أن "قضية الرهائن لن تُطرح للنقاش ضمن جدول أعمال المجلس المصغر في جلسته الحالية".



وأشار المصدر السياسي إلى أنه "لم تعد هناك أي صلة بالمسارات السابقة الخاصة بصفقة الأسرى أو بجهود وقف إطلاق النار".



وأكد أنه "في حال التوصل إلى صفقة مستقبلية، فإنها ستشمل جميع الرهائن سواء كانوا أحياء أو أمواتاً".





رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي، إن الخطة العسكرية ستكون البند الوحيد على جدول أعمال المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابنيت) في اجتماعه اليوم.