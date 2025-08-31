(القناة 13): الحكومة تنقل اجتماع (كابنيت) المرتقب لموقع أكثر تحصيناً

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، الاحد، بأنه تم تغيير مكان انعقاد جلسة المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر (كابنيت) إلى مجمع "أكثر تحصيناً".وأكدت (هيئة البث الإسرائيلية) أن جلسة الحكومة ستُعقد في موقع بديل ومؤمن، وذلك على خلفية الاغتيالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخراً في العاصمة اليمنية صنعاء.وكان جيش الاحتلال قد شن، يوم الخميس، غارات على صنعاء أسفرت عن مقتل رئيس الحكومة اليمنية أحمد غالب الرهوي، إلى جانب عدد من الوزراء.وعقب الهجوم، توعدت جماعة أنصار الله (الحوثيون) بالرد، حيث قال رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط إن "رئيس الوزراء ورفاقه الوزراء قضوا شهداء بعد استهدافهم من العدو الإسرائيلي".وأضاف المشاط أن جماعته "ستأخذ بالثأر"، مؤكداً مواصلة "مسيرة البناء للقوات المسلحة وتطوير قدراتها"، ونصح في الوقت ذاته "الشركات الموجودة في كيان الاحتلال بالمغادرة قبل فوات الأوان".