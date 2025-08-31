ماليزيا تحث على إعادة النظر في الإجراءات المؤثرة على تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأعربت ماليزيا عن بالغ قلقها إزاء الإجراءات الرامية إلى منع مشاركة الوفد الفلسطيني في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وحثت ماليزيا في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، على إلغاء مثل هذه الإجراءات انطلاقا من مصلحة الدبلوماسية متعددة الأطراف، وكذلك ضمان المشاركة الفعالة والبناءة لجميع أعضاء الأمم المتحدة والمراقبين فيها، بما يتوافق مع اتفاقية البلد المضيف وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.وقال وزارة الخارجية الماليزية: "يضمن القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، للفلسطينيين حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وهو ما تم تأكيده عبر العديد من قرارات الأمم المتحدة، ولا بد من حماية هذا الحق الأساسي، فضلاً عن حقهم في السعي لتحقيق العدالة عبر الآليات الدولية ذات الصلة".وأكدت دعمها الثابت والراسخ للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الاستقلال وإقامة الدولة.وحثت ماليزيا المجتمع الدولي على التمسك بالمبادئ العالمية للعدالة والمساواة والكرامة، من أجل تحقيق السلام والحرية وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة.