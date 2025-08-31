جيش الاحتلال يُعلن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء الحرب على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال، الأحد، أن حصيلة قتلاه منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 900 قتيلاً، وذلك خلال 694 يوماً من المواجهات.وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن الخسائر توزعت على عدة جبهات، حيث قُتل 329 عسكرياً في أحداث السابع من أكتوبر، و456 خلال العمليات البرية داخل قطاع غزة، بينما لقي 50 آخرون مصرعهم في الهجوم على لبنان، إضافة إلى 34 جندياً في هجمات شنها حزب الله.كما أوضحت الإحصائية أن 16 قتيلاً سقطوا في هجمات واشتباكات بالضفة الغربية، فيما قُتل جنديان جراء غارة بطائرة مسيرة أطلقت من العراق، وجندي واحد في غارة صاروخية إيرانية، إلى جانب 12 قتيلاً في حوادث ووقائع عملياتية أخرى.