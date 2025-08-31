شؤون فلسطينية

شهداء وجرحى بغارات الاحتلال المكثّفة والمتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مخلفّا عشرات الشهداء والجرحى، عدا عن تكثيف تفجير المنازل عبر "روبوتات" مفخخة في حيي الزيتون والصبرة.

وأفادت مصادر طبية، بانتشال شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في محيط أبراج المقوسي شمال مدينة غزة.

واستشهد مواطنان في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة دبور في منطقة أبو اسكندر شرق حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وفجرّت قوات الاحتلال 4 روبوتات مفخخة تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الذي يتعرض وحي الصبرة إلى تفجيرات متواصلة، في مسعى لإجبار المواطنين على النزوح نحو الجنوب.

ووسط القطاع، استشهد المواطن يوسف طلعت شاهين في قصف الاحتلال منطقة البركة في دير البلح.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة رفح.

وفي هذه الأثناء، تواصل قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحي صوب منتظري المساعدات قرب محور نتساريم، الذي تحول إلى مصيدة "للموت الجماعي" بحق المجوعين.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأصيب مواطن بجروح خطيرة جرّاء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في منطقة أصداء بمواصي خان يونس.

ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، إضافة إلى عدد من المفقودين، إثر استهداف الاحتلال يوم أمس، منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة وسط القطاع.

ويوم أمس، استشهد أكثر من 80 شخصا بينهم أكثر من 45 في مدينة غزة بنيران الاحتلال.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 63,371 شهيدا و159,835 إصابة، بينهم 2218 شهيدا وأكثر من 16,434 من منتظري المساعدات.

