مواطن من غزة يوجّه مناشدة لرئيس مجلس إدارة بنك القدس بشأن خصم أقساط القرض





وقال المواطن الخالدي إنه اضطر إلى الإقامة في رام الله بعد قدومه من قطاع غزة لزيارة إنسانية، قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2023.





وأوضح أنه اتفق مع إدارة البنك أن يتم معاملته كموظفين قطاع غزة ولكن البنك نقض الاتفاق وخصم 50% من قيمة الراتب المصروف عن شهر 5 / 2025 بشكل تعسفي.









رسالة مفتوحة إلى السيد أكرم عبداللطيف جراب – رئيس مجلس إدارة بنك القدس



سعادة رئيس مجلس الإدارة المحترم،



في الوقت الذي يعيش فيه أهلنا في قطاع غزة حرب الإبادة والتجويع والدمار المستمر، ومع فقداننا لما نملك واضطرارنا للتواجد قسرًا خارج القطاع، فوجئت بقيام بنك القدس بخصم قسط القرض من راتبي عن شهر (5)، رغم الاتفاق والإقرار السابق مع البنك بتأجيل الأقساط في ظل هذه الظروف القاهرة.



إن استمرار البنك بالخصم في هذه الأوضاع يزيد من معاناتنا ويثقل كاهلنا، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة للوقوف إلى جانب أهلنا وأقاربنا داخل غزة الذين يعانون تحت القصف والحصار.



أضع أمامكم هذه الحقائق:



رواتب موظفي غزة غير منتظمة نتيجة القرصنة الصهيونية على أموال المقاصة.



فقدنا ممتلكاتنا ومصدر رزقنا، ومع ذلك نحاول مساعدة أهلنا داخل القطاع.



الخصم من الرواتب في هذه المرحلة يضاعف عجزنا عن الوفاء بالتزاماتنا المعيشية والإنسانية.



وعليه فإنني أطالب إدارة بنك القدس:



1️⃣ إعادة ما تم خصمه من راتبي عن شهر (5).



2️⃣ تأجيل استيفاء أقساط القروض لحين استقرار الأوضاع وعودة انتظام الرواتب. .والعمل بمهنية ومصداقية والالتزام بالاتفاق السابق والعمل كموسسة



إن المسؤولية الوطنية والإنسانية تقتضي من بنككم الوقوف إلى جانب أبناء شعبكم، لا تحميلهم أعباء إضافية في أحلك الظروف.



وتفضلوا بقبول الاحترام،،،



المواطن: كامل الخالدي



#غزة #بنك_القدس #الحق_الإنساني #لا_للخصم







وفيما يلي رسالة المناشدة كما وصلت "دنيا الوطن":رسالة مفتوحة إلى السيد أكرم عبداللطيف جراب – رئيس مجلس إدارة بنك القدسسعادة رئيس مجلس الإدارة المحترم،في الوقت الذي يعيش فيه أهلنا في قطاع غزة حرب الإبادة والتجويع والدمار المستمر، ومع فقداننا لما نملك واضطرارنا للتواجد قسرًا خارج القطاع، فوجئت بقيام بنك القدس بخصم قسط القرض من راتبي عن شهر (5)، رغم الاتفاق والإقرار السابق مع البنك بتأجيل الأقساط في ظل هذه الظروف القاهرة.إن استمرار البنك بالخصم في هذه الأوضاع يزيد من معاناتنا ويثقل كاهلنا، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة للوقوف إلى جانب أهلنا وأقاربنا داخل غزة الذين يعانون تحت القصف والحصار.أضع أمامكم هذه الحقائق:رواتب موظفي غزة غير منتظمة نتيجة القرصنة الصهيونية على أموال المقاصة.فقدنا ممتلكاتنا ومصدر رزقنا، ومع ذلك نحاول مساعدة أهلنا داخل القطاع.الخصم من الرواتب في هذه المرحلة يضاعف عجزنا عن الوفاء بالتزاماتنا المعيشية والإنسانية.وعليه فإنني أطالب إدارة بنك القدس:1️⃣ إعادة ما تم خصمه من راتبي عن شهر (5).2️⃣ تأجيل استيفاء أقساط القروض لحين استقرار الأوضاع وعودة انتظام الرواتب. .والعمل بمهنية ومصداقية والالتزام بالاتفاق السابق والعمل كموسسةإن المسؤولية الوطنية والإنسانية تقتضي من بنككم الوقوف إلى جانب أبناء شعبكم، لا تحميلهم أعباء إضافية في أحلك الظروف.وتفضلوا بقبول الاحترام،،،المواطن: كامل الخالدي#غزة #بنك_القدس #الحق_الإنساني #لا_للخصم

رام الله - دنيا الوطنوجّه المواطن كامل الخالدي من قطاع غزة، مناشدة إلى رئيس مجلس إدارة بنك القدس، أكرم عبداللطيف جراب، بخصوص خصم أقساط القرض.