شؤون فلسطينية

الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة مستحيل

الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة مستحيل
توضيحية من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، أن إخلاء مدينة غزة من الفلسطينيين بطريقة آمنة "مستحيل، وسيؤدي إلى نزوح جماعي لا يمكن لأي منطقة في القطاع تحمّله".

وتطرقت اللجنة، في بيان، إلى الوضع الإنساني بمدينة غزة والمخاطر التي تشكلها أوامر الإخلاء الجماعي الإسرائيلية على المدنيين، خاصة مع سعي تل أبيب إلى إخلاء المدينة تمهيدا لاحتلالها.

وقالت اللجنة الدولية: "من المستحيل إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة تحفظ الكرامة في ظل الظروف الحالية"، موضحة أن الإخلاء سيؤدي إلى "نزوح جماعي للسكان (الفلسطينيين) لا يمكن لأي منطقة في قطاع غزة تحمّله، نظرا إلى دمار البنية التحتية المدنية والنقص الحاد في الأغذية والمياه والمأوى والرعاية الطبية"، جراء الإبادة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن "الإخلاء الإسرائيلي يُفرض على المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون أصلا من صدمات نفسية جراء شهور من القتال، ويعيشون في حالة من الرعب مما قد يحدث لاحقا".

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن الفلسطينيين في مدينة غزة "غير قادرين على الامتثال لأوامر الإخلاء لأنهم يتضورون جوعا، أو مرضى، أو جرحى، أو يعانون من إعاقات جسدية".

وشددت على أن "جميع المدنيين محميون بموجب القانون الدولي الإنساني، سواء غادروا المدينة أو بقوا فيها، ويجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم".

أخبار ذات صلة

أكبر أسطول عالمي لكسر حصار غزة يبحر الأحد من برشلونة

أكبر أسطول عالمي لكسر حصار غزة يبحر الأحد من برشلونة

الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة مستحيل

الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة مستحيل

الحرب على غزة: 66 شهيداً و345 مصاباً خلال 24 ساعة

الحرب على غزة: 66 شهيداً و345 مصاباً خلال 24 ساعة

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس وزراء إسبانيا

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس وزراء إسبانيا

الشيخ يجري اتصالات مكثفة لبحث قرار الإدارة الأميركية بشأن الوفد الفلسطيني

الشيخ يجري اتصالات مكثفة لبحث قرار الإدارة الأميركية بشأن الوفد الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني يسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة خلال اجتماع المنظمة العربية

الهلال الأحمر الفلسطيني يسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة خلال اجتماع المنظمة العربية

محافظ الخليل يرد على مداولات إعلام الاحتلال بشأن فصل المدينة عن الضفة وتسليمها للعشائر

محافظ الخليل يرد على مداولات إعلام الاحتلال بشأن فصل المدينة عن الضفة وتسليمها للعشائر

(آكشن إيد): 7 من كل 10 نساء حوامل ومرضعات بغزة يعانين من سوء التغذية

(آكشن إيد): 7 من كل 10 نساء حوامل ومرضعات بغزة يعانين من سوء التغذية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر الفلسطيني يسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة خلال اجتماع المنظمة العربية

الهلال الأحمر الفلسطيني يسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة خلال اجتماع المنظمة العربية

(آكشن إيد): 7 من كل 10 نساء حوامل ومرضعات بغزة يعانين من سوء التغذية

(آكشن إيد): 7 من كل 10 نساء حوامل ومرضعات بغزة يعانين من سوء التغذية

نادي الأسير: الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الاختفاء القسري بحقّ آلاف معتقلي وشهداء غزة

نادي الأسير: الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الاختفاء القسري بحقّ آلاف معتقلي وشهداء غزة

ماكرون: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة

ماكرون: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تأسف لقرار واشنطن عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك باجتماعات الجمعية العامة

"التعاون الإسلامي" تأسف لقرار واشنطن عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك باجتماعات الجمعية العامة

استشهاد طفلة رضيعة بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة

استشهاد طفلة رضيعة بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة

بلدية غزة: نواجه انهياراً كلياً للخدمات وسط تكدس مئات الآلاف وسط وغرب المدينة

بلدية غزة: نواجه انهياراً كلياً للخدمات وسط تكدس مئات الآلاف وسط وغرب المدينة

وزير خارجية النرويج: نحتاج دعماً قوياً لبناء دولة فلسطينية

وزير خارجية النرويج: نحتاج دعماً قوياً لبناء دولة فلسطينية

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء