الحرب على غزة: 66 شهيداً و345 مصاباً خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، عن وصول 66 شهيداً، بينهم أربعة تم انتشالهم، و345 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة في بيان لها، أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,371 شهيداً و159,835 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023م.وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم 11,240 شهيداً و47,794 إصابة.وأشارت الصحة إلى أنه تم اضافة 280 شهيداً للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.وذكرت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 15 شهيداً و206 إصابات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,218 شهيداً وأكثر من 16,434 إصابة.وفي السياق، سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم ثلاثة اطفال، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 332 حالة وفاة، من ضمنهم 124 طفلاً.