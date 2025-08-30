شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس وزراء إسبانيا

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس وزراء إسبانيا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يسار) مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أعرب خلاله عن تضامن الحكومة الإسبانية والشعب الإسباني مع الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة في تجسيد دولته وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد سانشيز التزام إسبانيا "بدعم تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين، دولة فلسطين تعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام واستقرار، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وجدد رئيس الوزراء الإسباني، التأكيد على أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام ومواصلة عمل التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ووقف الاستيطان ووقف عنف المستوطنين والذهاب للمسار السياسي القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي.

بدوره شكر الرئيس عباس، رئيس الوزراء الإسباني على مواقف بلاده الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين دعما لتثبيت حل الدولتين. وجدد الرئيس أهمية الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لتثبيت حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطبيق مبادرة السلام العربية.

وأكد الرئيس عباس الأولوية للوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لمنع المجاعة والتهجير والقتل، وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة بدعم عربي ودولي، وضرورة الإسراع في وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين ومحاولات الضم، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية في فلسطين.

أخبار ذات صلة

أكبر أسطول عالمي لكسر حصار غزة يبحر الأحد من برشلونة

أكبر أسطول عالمي لكسر حصار غزة يبحر الأحد من برشلونة

الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة مستحيل

الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة مستحيل

الحرب على غزة: 66 شهيداً و345 مصاباً خلال 24 ساعة

الحرب على غزة: 66 شهيداً و345 مصاباً خلال 24 ساعة

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس وزراء إسبانيا

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيس وزراء إسبانيا

الشيخ يجري اتصالات مكثفة لبحث قرار الإدارة الأميركية بشأن الوفد الفلسطيني

الشيخ يجري اتصالات مكثفة لبحث قرار الإدارة الأميركية بشأن الوفد الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني يسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة خلال اجتماع المنظمة العربية

الهلال الأحمر الفلسطيني يسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة خلال اجتماع المنظمة العربية

محافظ الخليل يرد على مداولات إعلام الاحتلال بشأن فصل المدينة عن الضفة وتسليمها للعشائر

محافظ الخليل يرد على مداولات إعلام الاحتلال بشأن فصل المدينة عن الضفة وتسليمها للعشائر

(آكشن إيد): 7 من كل 10 نساء حوامل ومرضعات بغزة يعانين من سوء التغذية

(آكشن إيد): 7 من كل 10 نساء حوامل ومرضعات بغزة يعانين من سوء التغذية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر الفلسطيني يسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة خلال اجتماع المنظمة العربية

الهلال الأحمر الفلسطيني يسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة خلال اجتماع المنظمة العربية

(آكشن إيد): 7 من كل 10 نساء حوامل ومرضعات بغزة يعانين من سوء التغذية

(آكشن إيد): 7 من كل 10 نساء حوامل ومرضعات بغزة يعانين من سوء التغذية

نادي الأسير: الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الاختفاء القسري بحقّ آلاف معتقلي وشهداء غزة

نادي الأسير: الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الاختفاء القسري بحقّ آلاف معتقلي وشهداء غزة

ماكرون: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة

ماكرون: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تأسف لقرار واشنطن عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك باجتماعات الجمعية العامة

"التعاون الإسلامي" تأسف لقرار واشنطن عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك باجتماعات الجمعية العامة

استشهاد طفلة رضيعة بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة

استشهاد طفلة رضيعة بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة

بلدية غزة: نواجه انهياراً كلياً للخدمات وسط تكدس مئات الآلاف وسط وغرب المدينة

بلدية غزة: نواجه انهياراً كلياً للخدمات وسط تكدس مئات الآلاف وسط وغرب المدينة

وزير خارجية النرويج: نحتاج دعماً قوياً لبناء دولة فلسطينية

وزير خارجية النرويج: نحتاج دعماً قوياً لبناء دولة فلسطينية

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء