الهلال الأحمر الفلسطيني يسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة خلال اجتماع المنظمة العربية

رام الله - دنيا الوطنشاركت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، التي عُقدت في الرياض – المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي للمنظمة.وقد ترأس يونس الخطيب، رئيس الجمعية، الوفد المشارك، الذي ضم كل من طارق الجعبري، نائب الرئيس، ونجاة الأسطل، عضو المكتب التنفيذي وخالد أبو غوش، المدير العام.وتناولت أعمال الدورة استعراض تقارير الأمانة العامة واللجان، ومناقشة استراتيجية المنظمة، وانتخاب مكاتب الهيئة العامة، واعتماد عدد من المقترحات لتعزيز العمل الإنساني المشترك.كما شارك الخطيب في الجلسة الحوارية المخصصة لتحديات العمل الإنساني في المنطقة العربية، حيث قدّم شرحًا مفصّلًا عن الوضع الإنساني الكارثي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، وما خلّفه من معاناة واسعة بين المدنيين. وشمل الاحتفال تدشين الاستراتيجية الجديدة للمنظمة وتكريم عدد من الجمعيات الوطنية والأمناء السابقين.