محافظ الخليل يرد على مداولات إعلام الاحتلال بشأن فصل المدينة عن الضفة وتسليمها للعشائر

خالد دودين - محافظ الخليل
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ الخليل، خالد دودين، السبت، إن كل من يراهن على العشائر لتكريس الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة "واهم"، مؤكداً أن المدينة تشكل ركناً أصيلاً في المشروع الوطني الفلسطيني ولا يمكن فصلها عنه بأي حال.

وأضاف المحافظ أن "تجارب الاحتلال السابقة الرامية لتحريف البوصلة الوطنية وإحداث شرخ داخلي فشلت على صخرة الخليل"، مشدداً على أن "الحل الوحيد كما يراه أهل الخليل يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية".

ودعا محافظ الخليل العائلات والمجالس المحلية في المحافظة إلى "التصدي لمحاولات الاحتلال الزج بأسمائها في هذه المؤامرة"، مؤكداً أن وحدة الموقف تشكل الضمانة الأساسية لإفشال أي مخططات خارجية.


كما ناشد أبناء المحافظة إلى "نبذ الخلافات وتحصين الجبهة الداخلية"، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب التكاتف والاصطفاف خلف المشروع الوطني الفلسطيني.

وتأتي تصريحات المحافظ عقب تقرير بثته قناة إسرائيلية خاصة، الجمعة، أفادت فيه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيناقش فكرة فصل مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، عن منطقة نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت قناة (إسرائيل 24) إن "على خلفية نية عدد من الدول الغربية الإعلان الشهر المقبل عن اعترافها بالدولة الفلسطينية، من المتوقع أن يعقد نتنياهو نقاشًا أوليًا حول مبادرة وزير الاقتصاد نير بركات لفصل الخليل عن السلطة الفلسطينية".

وأضافت القناة أن النقاش سيعقد في ديوان رئيس الحكومة بمشاركة وزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزير الاقتصاد نير بركات، إلى جانب كبار المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن النقاش سيبحث "إمكانية استبدال قادة السلطة الفلسطينية في المنطقة بعشائر محلية"، فضلاً عن "إنشاء إمارة منفصلة" في الخليل كجزء من المقترحات المطروحة.

ويأتي هذا الطرح الإسرائيلي في ظل تصاعد التوجهات الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية تهديداً مباشراً لسياساتها في الضفة الغربية المحتلة.


