(آكشن إيد): 7 من كل 10 نساء حوامل ومرضعات بغزة يعانين من سوء التغذية

رام الله - دنيا الوطنحذّرت منظمة آكشن إيد الدولية، اليوم السبت، من ارتفاع معدلات سوء التغذية بين النساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة، مؤكدة أن 70 إلى 75% من أصل 300 امرأة يراجعن يوميًا مستشفى العودة، شريك المؤسسة، يعانين من نقص الغذاء والمكملات الضرورية للحمل.وأشارت منظمة "آكشن إيد الدولية"، إنها تلقت شهادات من أطباء ونساء حوامل في قطاع غزة عن مضاعفات الحمل الناجمة عن الجوع ونقص المستلزمات الطبية، بعد أسبوع من تأكيد "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) حدوث مجاعة في مدينة غزة".وقال الدكتور ياسر وهو طبيب في مستشفى العودة: "النساء يعانين من سوء التغذية، ما ينعكس في انخفاض أوزانهن، انخفاض وزن الأجنة، قلة حركة الجنين، وتدهور صحة الأم والجنين. هناك فقر دم، نقص الكالسيوم، ونقص فيتامين (د)، وكلها تؤثر سلبا على صحة الأم والجنين".وحذر الأطباء من أن نقص السعرات الحرارية والعناصر الغذائية يعرّض حياة الأمهات الحوامل وأجنتهن للخطر، مشيرين إلى ارتفاع مضاعفات الحمل بما في ذلك الإجهاض.من جانبه، قال الدكتور محمد صالحة، القائم بأعمال مدير مستشفى العودة: "الوضع في غزة صعب جدا، أكثر من 60,000 امرأة تضررن بسبب نقص الغذاء، والعديد منهن يواجهن سوء التغذية، ورغم أن قسم التغذية يوزّع مكملات، لكن الحاجة أكبر من قدرتنا".وتحدثت بعض النساء عن معاناتهن المباشرة، فنيفين، وهي حامل في الشهر الثاني، قالت: "لا يوجد طعام ولا مستلزمات طبية، وأجهضت مرتين بسبب نقص الفيتامينات والرعاية الطبية". فيما قالت دعاء، وهي أم على وشك الولادة: "أشعر بالدوار وأرتجف بسبب الجوع، ولا توجد علاجات أو أدوية".ودعت منظمة آكشن إيد إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الحصار على المساعدات الإنسانية، للسماح بدخول الغذاء والإمدادات الطبية والوقود، مشددة على أن الكلفة الإنسانية للحصار مرتفعة للغاية ويوميًا تُسجل حالات مضاعفات الحمل الناتجة عن نقص الغذاء والرعاية الطبية.