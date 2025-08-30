مجزرة مروعة.. شهداء ومصابون بمجزرة إسرائيلية استهدفت تجمعاً للخيام ومخبزاً بحي النصر غرب غزة(صور)









رام الله - دنيا الوطناستشهد 12 مواطناً وأصيب آخرون في مجزرة إسرائيلية، عقب استهداف طائرات الاحتلال خيمة وتجمعاً للأهالي ومخبزاً في حي النصر غربي مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء القصف الذي استهدف الخيمة والتجمع في الحي ذاته.ويأتي هذا القصف في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية المكثفة على مختلف مناطق مدينة غزة، مخلفاً أعداداً متزايدة من الشهداء والمصابين بين صفوف المدنيين.