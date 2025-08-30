وفد أميركي يصل مطار العريش تمهيدا لزيارة معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش المصري، السبت، تمهيدا لزيارة معبر رفح البري مع قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وتشن ضده حرب إبادة جماعية بدعم من واشنطن منذ نحو 23 شهرًا.وقالت قناة (القاهرة الإخبارية): "وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش الدولي، تمهيدا لزيارة معبر رفح (من الجانب المصري) وتفقد مخازن المساعدات"، دون تفاصيل أخرى.وتأتي زيارة الوفد الأمريكي بعد أن أعلن تقرير مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي) في 22 أغسطس/ آب الجاري، تفشي المجاعة في محافظة غزة شمال القطاع اعتبارا من منتصف الشهر نفسه، محذرا من تمددها إلى مناطق أخرى جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والتجويع الممنهج.