مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

رام الله - دنيا الوطنتظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن بالمملكة في مسيرات ليلية، مطالبين بوقف تجويع وإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.وجاءت المظاهرات في حين يكثف الجيش الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من الجمعة، غاراته الجوية والبرية والبحرية على أحياء مدينة غزة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني، في إطار خطته لاحتلالها واستكمالا للإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين منذ 23 شهرا.وطالب المشاركون في هذه المسيرات التي جرت مساء الجمعة، بالتحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.وجاءت هذه المسيرات بدعوة من هيئات مدنية غير حكومية، منها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، والسكرتارية الوطنية للعمل من أجل فلسطين.وشهدت مدن مغربية عدة، من ضمنها العاصمة الرباط والدار البيضاء (غرب) وسيدي قاسم وطنجة وتطوان (شمال) وتازة ووجدة وبركان (شرق)، مظاهرات رفع فيها المشاركون لافتات مساندة للفلسطينيين ومطالبة بوقف التجويع والإبادة في القطاع.وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.