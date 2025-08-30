عربي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن بالمملكة في مسيرات ليلية، مطالبين بوقف تجويع وإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاءت المظاهرات في حين يكثف الجيش الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من الجمعة، غاراته الجوية والبرية والبحرية على أحياء مدينة غزة التي يقطنها نحو مليون فلسطيني، في إطار خطته لاحتلالها واستكمالا للإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين منذ 23 شهرا.

وطالب المشاركون في هذه المسيرات التي جرت مساء الجمعة، بالتحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وجاءت هذه المسيرات بدعوة من هيئات مدنية غير حكومية، منها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، والسكرتارية الوطنية للعمل من أجل فلسطين.

وشهدت مدن مغربية عدة، من ضمنها العاصمة الرباط والدار البيضاء (غرب) وسيدي قاسم وطنجة وتطوان (شمال) وتازة ووجدة وبركان (شرق)، مظاهرات رفع فيها المشاركون لافتات مساندة للفلسطينيين ومطالبة بوقف التجويع والإبادة في القطاع.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.

أخبار ذات صلة

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين بانفجار مسيرة إسرائيلية

الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين بانفجار مسيرة إسرائيلية

إسرائيل تشن غارات مكثفة على صنعاء وتستهدف قيادات حوثية بارزة ضمن عملية &quot;قطرة حظ&quot;

إسرائيل تشن غارات مكثفة على صنعاء وتستهدف قيادات حوثية بارزة ضمن عملية "قطرة حظ"

مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفيل في لبنان حتى نهاية 2026 تمهيداً لانسحابها

مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفيل في لبنان حتى نهاية 2026 تمهيداً لانسحابها

مسؤول إسرائيلي: حذرنا الشرع من اللعب بالنار والاستماع لـ&quot;أوامر تركيا&quot;

مسؤول إسرائيلي: حذرنا الشرع من اللعب بالنار والاستماع لـ"أوامر تركيا"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تأسف لقرار واشنطن عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك باجتماعات الجمعية العامة

"التعاون الإسلامي" تأسف لقرار واشنطن عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك باجتماعات الجمعية العامة

الرئاسة تعرب عن استغرابها لقرار منع الوفد الفلسطيني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

الرئاسة تعرب عن استغرابها لقرار منع الوفد الفلسطيني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

8 شهداء في غارات إسرائيلية على مدينة غزة

8 شهداء في غارات إسرائيلية على مدينة غزة

أبو عبيدة: خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية

أبو عبيدة: خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية

منع عباس يعيد عرفات إلى الأذهان..حين انتقلت الجمعية العامة إلى جنيف من أجله (صور)

منع عباس يعيد عرفات إلى الأذهان..حين انتقلت الجمعية العامة إلى جنيف من أجله (صور)

دول أوروبية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة

دول أوروبية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة

لأول مرة منذ تأسيسها:واشنطن تمنع عباس والوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

لأول مرة منذ تأسيسها:واشنطن تمنع عباس والوفد الفلسطيني من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

أبو ردينة: تسليم الدفعة الثالثة من السلاح الفلسطيني في بيروت للجيش اللبناني

أبو ردينة: تسليم الدفعة الثالثة من السلاح الفلسطيني في بيروت للجيش اللبناني

منوعات

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

عربي

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مظاهرات في مدن مغربية رفضا للتجويع والإبادة بغزة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

مسؤول لبناني: نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يمهد لمنح اللاجئين حقوقًا قانونية جديدة

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

الجيش الإسرائيلي: غارات صنعاء استهدفت رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء

نتنياهو: نريد منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا تشمل السويداء