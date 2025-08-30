عاجل

  • مصادر في مستشفيات غزة: 35 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 20 في مدينة غزة

  • مصدر في مستشفى الشفاء: 11 شهيدا في غارة إسرائيلية على حي النصر غربي مدينة غزة

شؤون فلسطينية

ماكرون: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة

ماكرون: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة
إيمانويل ماكرون - الرئيس الفرنسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، مشددا على أن المجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة نتيجة مباشرة لعرقلة إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاءت تصريحات ماكرون خلال انعقاد مجلس الوزراء المشترك الفرنسي - الألماني في مدينة تولون جنوبي فرنسا، الجمعة، بمشاركة المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأوضح ماكرون أنه بحث مع ميرتس الوضع في الشرق الأوسط، وقال: "أريد أن أقول إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة".

وأضاف أن "الوضع الذي أعلنته الأمم المتحدة باعتباره مجاعة هو نتيجة مباشرة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وشدّد على أن إنهاء الهجمات الإسرائيلية وإيصال المساعدات الإنسانية، وعقد مفاوضات بمشاركة جميع الأطراف، أمور ضرورية لتحقيق السلام.

وأردف: "إلى جانب وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، فإن السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين".

شؤون فلسطينية

