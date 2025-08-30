"التعاون الإسلامي" تأسف لقرار واشنطن عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك باجتماعات الجمعية العامة

رام الله - دنيا الوطنأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لقرار وزارة الخارجية الأميركية عدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات للمشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.ودعت المنظمة حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى إعادة النظر في هذا القرار التمييزي الذي يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر التي وقعت عليها، والوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، واحترام دور الأمم المتحدة كمظلة جامعة لجميع الدول وممثليها الرسميين.كما دعت المنظمة جميع أطراف المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل مع السلطات الأميركية المعنية للتراجع عن هذا القرار.