بلدية غزة: نواجه انهياراً كلياً للخدمات وسط تكدس مئات الآلاف وسط وغرب المدينة





وأوضح في تصريح صحفي، السبت، أن حصة الفرد في قطاع غزة من المياه باتت أقل من خمسة لترات يومياً للشرب والنظافة، وهو ما يعكس تدهوراً خطيراً في الأوضاع المعيشية للسكان.



وأشار المتحدث إلى أن البلدية تتوقع ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضحايا إذا وسّع الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في المدينة.



وأكد أن البلدية تواجه انهياراً كلياً في الخدمات، نتيجة استمرار الاحتلال في منع دخول الوقود والآليات التي تحتاجها لعملها.



وبحسب تقديرات البلدية، فإن أكثر من مليون مواطن يتمركزون في وسط وغرب مدينة غزة، معظمهم من النازحين.





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم بلدية مدينة غزة، عاصم النبيه، إن مئات الآلاف من المواطنين يتكدسون في وسط وغرب المدينة، في ظل ظروف إنسانية صعبة تعجز البلدية خلالها عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات.