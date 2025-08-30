عاجل

دوجاريك: يجب تمكين الوفود المؤهلة من حضور اجتماعات الجمعية العامة

ستيفان دوجاريك - المتحدث باسم الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه يجب تمكين جميع الوفود المؤهلة من حضور اجتماعات الجمعية العامة المقررة الشهر المقبل في مدينة نيويورك، وسنناقش ذلك مع وزارة الخارجية الأميركية.

وفي معرض تعليقه على قرار واشنطن حجب التأشيرات عن الوفد الفلسطيني، أفاد دوجاريك، في مؤتمر صحفي، بأن "الأمم المتحدة علمت بالخطوة الأميركية من خلال تقارير صحفية، وستتابع الأمر مع وزارة الخارجية بما يتماشى مع اتفاقية مقر الأمم المتحدة المبرمة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة".

وأكد دوجاريك للصحفيين "ضرورة تمكين جميع الدبلوماسيين والوفود المؤهلة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة من السفر بحرية".

وأضاف: "نأمل بالطبع أن يُحل هذا الأمر، ومن المهم أن تتمكن جميع الدول الأعضاء والمراقبون الدائمون من التمثيل، وخاصة كما نعلم في اجتماع حل الدولتين القادم الذي ستستضيفه فرنسا والسعودية في بداية الجمعية العامة".

